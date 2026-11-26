(Adnkronos) - È rimasta l'unica abitante di un villaggio abbandonato in una vallata remota delle Asturie, nel nord della Spagna. Tere vive nell'ultima casa ancora integra di un borgo ormai coperto dalla vegetazione, e qui ha scelto di portare avanti le tradizioni della sua famiglia.

Arrivata nel villaggio a tre anni per fare compagnia alla nonna Flora, è cresciuta con gli zii Pepe e Ricardo. Ha visto lo spopolamento progressivo del borgo, fino al 1991, quando se ne andarono gli ultimi residenti. Dopo alcuni anni trascorsi altrove, ha deciso di tornare.

La sua giornata ruota attorno al lavoro della terra. Tere coltiva un orto, prepara conserve fatte in casa, si prende cura dei cani che ha salvato e conserva i raccolti nell'hórreo, il tradizionale granaio asturiano in legno sollevato da terra. Una scelta che lei stessa non vive come isolamento: per lei vivere lì significa custodire un patrimonio familiare che altrimenti andrebbe perso.

Il momento più importante è arrivato con la riaccensione del forno a legna della nonna, rimasto spento per 45 anni. Insieme al fratello Javier, Tere ha preparato la legna, scaldato la volta in pietra e impastato secondo la ricetta contadina: acqua, lievito, sale e farina di escanda, il farro tipico della zona.

Dal forno sono usciti pane, bollos preñados (panini ripieni di chorizo) cotti su foglie di verza e frisuelos, le crêpe tipiche asturiane. Rifare questi gesti, ha raccontato Tere, le dà la sensazione che i suoi cari siano ancora accanto a lei.

La sua storia riporta l'attenzione su un tema che riguarda molte aree montane in Spagna come in Italia: lo spopolamento dei piccoli centri e il rischio che, con gli ultimi abitanti, sparisca anche un sapere tramandato da generazioni.