E-distribuzione, 'autorizzazioni incidono su tempi allacci opere idriche' - Notizie

"L'asserito ritardo negli allacciamenti delle infrastrutture idriche non può essere imputato a e-distribuzione, così come emerge chiaramente che le dichiarazioni rese non sono perfettamente in linea con la realtà fattuale e non tengono in alcun conto della tempistica degli iter autorizzativi". E' la replica di e-distribuzione, società del gruppo Enel, alle dichiarazioni dei vertici di Egas sulla mancanza degli allacci elettrici necessari al funzionamento delle opere idriche."Tale tempistica, che ha inciso e incide in maniera rilevante sull'avvio degli interventi necessari agli allacciamenti, non è né sotto la responsabilità né sotto il controllo di e-distribuzione, che, comunque, ha sempre dimostrato ampia collaborazione per cercare soluzioni anche provvisorie che potessero tener conto delle esigenze di Abbanoa - si legge in una nota che ricostruisce i diversi interventi - La società, quindi, conferma il proprio impegno per la realizzazione, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e con l'esecuzione delle opere di competenza del cliente, gli allacciamenti richiesti e la piena disponibilità a proseguire il confronto con Abbanoa e con le istituzioni competenti, già in corso".Con riferimento agli impianti di Milizzana e Pischinaccia a Tempio Pausania, "i preventivi di allacciamento sono stati accettati da Abbanoa S.p.A rispettivamente l'11 marzo 2024 e 23 aprile 2025, mentre le opere di competenza del cliente, indispensabili ai fini dell'allacciamento, sono state ultimate nel marzo 2026 - spiega e-distribuzione - Per Milizzana, la conclusione dell'intervento di realizzazione delle opere di competenza del distributore, avviato a valle dell'ottenimento dell'autorizzazione, con la successiva attivazione dell'allacciamento è prevista entro dicembre 2026. Per Pischinaccia i tempi di completamento sono stimanti a giugno 2027".Con riferimento alla richiesta di allacciamento relative al Comune di di Castelsardo (Lu Bagnu, Piazza Novecentenario, Via Angiona) "si precisa che l'accettazione...

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