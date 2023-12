Due milioni di euro per sistemare tre strade tra Marmilla, Barigadu e Campidano: ecco gli interventi

Oristano

Con la variazione di bilancio richiesta dal consigliere Gianni Tatti

Ci sono anche 2 milioni di euro per le strade provinciali Oristanesi tra le risorse stanziate con la Variazione di Bilancio approvata nelle scorse settimane dal Consiglio regionale, che ha modificato la legge Finanziaria e aggiornato il bilancio di previsione triennale. Un’assegnazione per la quale si è impegnato il consigliere regionale oristanese e sindaco di Ruinas, Gianni Tatti.

Le risorse saranno indirizzate sulla strada provinciale n°36 tra il bivio di Mogorella – Usellus sino al bivio per Allai e Samugheo; sulla strada provinciale n°39 dalla rotonda per Siamanna fino ad Allai, in direzione Samugheo e sul la strada n°67 nella zona di Palmas Arborea. Tutti interventi molto attesi dai residenti nei territori, considerate le condizioni di usura delle strade.

“Ringrazio la Giunta”, ha commentato il consigliere Tatti. “Spero sia l’inizio di un programma che possa continuare e che consenta la sistemazione delle strade della provincia”.