(Adnkronos) - Due ciclisti sono stati investiti lungo la statale in provincia di Salerno. Un uomo di nazionalità del Bangladesh ha perso la vita, un connazionale è ricoverato in gravi condizioni. I due sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 18 a Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione, i due ciclisti stranieri sono stati investiti da un tir e sbalzati a una decina di metri. La dinamica esatta è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia, intervenuti sul posto per avviare rilievi e indagini.