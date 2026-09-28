(Adnkronos) - Un drone russo a reazione ha colpito il villaggio ucraino di Starovoitove, nella regione di Volinia, vicino al confine con la Polonia. L'esplosione ha danneggiato le strutture del valico di frontiera, come ha riferito il governatore ad interim della regione, Roman Romaniuk. "È stata colpita un'area vicino al confine con la Polonia, nel villaggio di Starovoitove", ha scritto Romaniuk su Telegram. "L'esplosione ha provocato un'onda d'urto che ha danneggiato le strutture del posto di controllo al valico di frontiera", ha aggiunto.

"Un altro attacco della Russia nell'Ucraina occidentale" è stato poi denunciato dal ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, che ha confermato che "un drone a reazione ha colpito sul lato ucraino a circa 2 km dal valico di frontiera con la Polonia a Dorohusk".

"Non si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco", ha poi precisato il ministro in un post su X, aggiungendo che "i nostri sistemi di difesa aerea e gli aerei erano pronti a intervenire". "Dopo la revoca dell'allarme, gli aerei sono tornati alle basi ed i sistemi di difesa sono passati alla modalità di osservazione e vigilanza", ha concluso Kosiniak-Kamysz.