Droghe, il 23,6% degli studenti sassaresi ha fatto uso di sostanze - Notizie

Il 23,6% degli studenti delle scuole superiori cittadine ha provato sostanze stupefacenti, mentre più di otto su dieci hanno bevuto alcolici almeno qualche volta nell'ultimo anno.Sono alcuni dei numeri che emergono dall'indagine condotta dalla Polizia locale di Sassari nelle scuole, nell'ambito del progetto "Fuori dal giro: educare per prevenire" iniziativa mirata alla prevenzione delle dipendenze fra i giovani, presentata ieri al Teatro comunale dal comandante, Gianni Serra, il sindaco, Giuseppe Mascia, e ospiti che hanno portato le loro esperienze personali.Il lavoro si è sviluppato in due tappe. A marzo 2026 è stato somministrato un primo questionario che ha raccolto 522 risposte da studenti tra i 14 e i 19 anni. Tra ottobre e novembre è seguita una seconda rilevazione, che ha coinvolto 486 studenti e 176 insegnanti.Il dato sassarese sulle sostanze - 23,6% di sì contro il 76,4% di no - è in linea con la media nazionale tra i minorenni.Più diffuso l'alcol: alla domanda sul consumo nell'ultimo anno, la risposta più frequente è "qualche volta", scelta dall'84,7% dei ragazzi, mentre il 15,3% afferma di non aver mai bevuto.I giovani non sembrano però sottovalutare il fenomeno. Per il 51,1% degli studenti il consumo di alcol e sostanze tra i coetanei è un problema molto serio, e il 60,6% pensa che i ragazzi della propria età siano poco consapevoli dei rischi.Quanto alle informazioni, il 59,5% si dichiara abbastanza informato.Il 41,9% degli studenti si informa sui social, mentre il 16,6% dichiara di non cercare affatto informazioni. Seguono la famiglia (11,1%), i siti web (10%), la televisione (5,1%) e gli amici (4,3%). Gli incontri di prevenzione a scuola si fermano al 2,1%; medici e operatori sanitari, Polizia...

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