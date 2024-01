Baradili

Dovrebbero rivolgersi all’Ascot di Masullas, che però apre solo una mattina per settimana

Il problema della carenza di medici di base ha toccato anche Baradili: va in pensione la dottoressa Valmira Casula e quest’anno tanti pazienti del paese più piccolo dell’Isola si ritrovano senza assistenza primaria.

“Da un giorno all’altro le famiglie hanno perso il medico di base”, dice la sindaca Maria Anna Camedda. “La dottoressa Casula copriva diversi ambulatori della Marmilla, perciò sono tanti i pazienti rimasti senza medico in tutto il distretto sanitario di Ales-Terralba”.

Da Baradili è difficile trovare un altro medico nei paesi vicini: la maggior parte ha già raggiunto il numero massimo di pazienti. “Il medico che opera negli ambulatori di Senis, Laconi e Mogorella accetta nuovi pazienti”, ha spiegato la prima cittadina. “La situazione rimane comunque difficile per le persone più anziane o impossibilitate a spostarsi in altri centri”.

In attesa di un sostituto, non resta che l’Ascot di Masullas, che oltre ai pazienti di Baradili deve seguire anche quelli di Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas e Simala.

L’ambulatorio straordinario è aperto il mercoledì dalle 9 alle 14. “È l’unica possibilità che rimane, ma si tratta comunque di una soluzione temporanea, poiché l’Ascot è aperto solo una volta a settimana, per poche ore, ma per tanti paesi”, ha concluso la sindaca. “Non tutte le famiglie di Baradili sono interessate dal pensionamento della dottoressa Casula, poiché alcune sono in carico ad altri medici. La situazione tuttavia è grave”.

Martedì, 9 gennaio 2024