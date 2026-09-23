Dopo vent'anni l'Arpas si prepara a riorganizzarsi e a cambiare sede - Notizie

(di Roberta Secci) È destinata a cambiare organizzazione e sede l'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna, istituita con la legge 6 del 2006. Da vent'anni il braccio operativo dell'assessorato all'Ambiente garantisce controlli costanti sulla qualità di acqua, aria e suolo, coi suoi circa 360 dipendenti (fra i quali 20 biologi di recente stabilizzazione) e 23 dirigenti.Dal 2024 la guida Nicoletta Vannina Ornano, entrata nell'agenzia nel gennaio 2015. Per circa nove anni ne è stata direttrice amministrativa e ha seguito da vicino il passaggio del contratto dei dipendenti della sanità a quello del sistema Regione, avvenuto nel 2021 con una legge regionale. E sarà un provvedimento analogo a sancirne la riorganizzazione. Una proposta di modifica della legge istitutiva del 2006, che prevede anche una nuova Area Mare, è all'esame dell'ufficio legislativo dell'assessorato.Al momento, spiega Ornano all'ANSA, "oltre alla direzione generale ci sono tre direzioni d'area - amministrativa, tecnico-scientifica più quella dei laboratori che ho istituito io - alle quali si aggiungono cinque dipartimenti territoriali a Sassari, Nuoro, Oristano, Portoscuso e Cagliari e due specialistici: meteoclimatico e idrogeologico"."Controlliamo le pressioni su acqua, suolo e aria e ne monitoriamo la qualità - prosegue la direttrice generale - I nostri biologi naturalisti eseguono i campionamenti. Inoltre, da aprile a ottobre verifichiamo circa 700 stazioni di balneazione e se i limiti di legge vengono superati, per esempio per la presenza di batteri fecali, avvisiamo i Comuni che vietano i bagni. Analizziamo ogni giorno le acque potabili di tutta la Sardegna, ispezioniamo le aziende, anche senza preavviso o su mandato della Procura, e siamo reperibili per le emergenze ambientali, com'è avvenuto nel caso dell'incendio del cantiere nautico di Olbia".L'Arpas è impegnata anche nelle scuole, con laboratori...

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