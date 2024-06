Oristano

Ieri assemblea con i tifosi a Palazzo degli Scolopi

L’amarezza resta, nonostante siano già trascorse tre settimane dalla retrocessione in Promozione. La Tharros, però, è pronta a voltare pagina, sempre con Tonio Mura alla guida della società, nonostante qualche mese fa il proprietario del club avesse annunciato l’intenzione di farsi da parte una volta concluso il campionato.

“Siamo aperti a tutti”, ha detto ieri Mura nel corso di un’assemblea convocata a Palazzo degli Scolopi, “se c’è un gruppo di persone disposto a entrare in società siamo pronti a parlarne. Ma se nessuno si farà avanti con idee chiare, noi proseguiremo il nostro lavoro. Da queste cadute, se si ha davvero voglia, ci si rialza più forti”.

Al patron della Tharros, nel corso della stagione appena conclusa, non sono andati giù tanti atteggiamenti, a partire dalle critiche sui social, passando per la scarsa presenza di tifosi allo stadio, fino ad arrivare al rapporto altalenante con gli arbitri. La partita di ritorno dei playout contro il Carbonia, quella che ha condannato la Tharros alla retrocessione, ha lasciato strascichi pesanti, come l’inibizione dello stesso Mura fino al termine dell’anno, a causa di un alterco con la terna arbitrale.