(Adnkronos) - “Il Rapporto 2026 Ismea - Qualivita rappresenta una realtà della Dop economy in crescita: anche quest'anno abbiamo superato per la prima volta i 21 miliardi. C'è un consolidamento delle filiere, tiene l'occupazione con quasi 850mila occupati, e anche gli operatori sono in crescita, quasi 200mila. C'è un lieve calo del mondo del vino del 2,8% per i noti fatti dei dazi e anche delle guerre che ci sono, che non consentono un export di questo prodotto in tanti Paesi”.

Sono le parole di Mauro Rosati, Direttore Fondazione Qualivita, in occasione della presentazione del XXIV Rapporto Ismea (Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare)-Qualivita a Roma. Realizzato in collaborazione con Origin Italia, lo studio è dedicato alle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG. Giunto alla sua 24ª edizione, il documento offre una panoramica approfondita sulla cosiddetta "Dop economy" abbracciando in un'unica fotografia i comparti del cibo, del vino e degli spirits italiani.

“Quello che emerge è anche una crescita di tante Province: il 56% delle Province italiane è in crescita con la Dop economy. La Regione regina, come sempre ormai da diversi anni, è il Veneto grazie al Prosecco, che macina sempre valori importanti - spiega - E sette Regioni quest'anno hanno superato il miliardo di Dop Economy, quindi una realtà ormai diffusa in tutto il territorio, una qualità che si fa distinguere sui mercati”.

“L'altro aspetto che emerge quest'anno dalla nostra ricerca è che il 66% delle aziende che fanno parte del circuito DOP e IGP ha già avviato delle pratiche di sostenibilità ambientale - spiega - contro il 54% delle altre aziende agricole. Un sistema che ha le infrastrutture e le capacità di superare anche le difficoltà”.

“Quest'anno il dato più importante, la novità, è che anche le bevande spiritose, gli spirits, fanno parte di questo paniere. Con il nuovo regolamento, infatti, anche le bevande spiritose sono ammesse a questo concetto di qualità legata al territorio. È un settore che secondo noi nei prossimi anni ci può dare grandi soddisfazioni, perché c'è un tessuto di diverse imprese, sono quasi 300 le imprese che lavorano sulle bevande spiritose, che possono veramente consolidare una tradizione italiana molto forte, soprattutto ora che è dentro al pacchetto della qualità delle DOP e IGP”, conclude Rosati.