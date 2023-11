Donne vittime di violenza, a Oristano la sala d’ascolto per chiedere aiuto ai carabinieri / Foto

Oristano

Creata dal Soroptimist nella sede del Comando provinciale



È stata inaugurata oggi nella caserma dei carabinieri di Oristano la sala d’ascolto per le donne vittime di violenza, realizzata dal Soroptimist cittadino con il progetto Una stanza tutta per sé, al quale hanno collaborato anche i detenuti del carcere di Massama.

Le donne che chiedono aiuto saranno accolte in un ambiente idoneo e attrezzato, che prevede anche un angolo di gioco per i bambini, e potranno confidarsi con persone in grado di gestire queste delicate situazioni.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità politiche e militari del capoluogo. Erano presenti, tra gli altri, il prefetto Salvatore Angieri, il procuratore Paolo De Falco, il questore Giuseppe Giardina, l’assessore Ivano Cuccu in rappresentanza del Comune, il comandante della Guardia di finanza Giancarlo Sulsenti e il comandante della polizia locale Gianni Uras.

In apertura dell’incontro, il colonnello Steven Chenet ha illustrato il protocollo d’intesa realizzato tra il Comando generale dei carabinieri e il Soroptmist e ha spiegato che l’Arma sta investendo molte risorse nella formazione.

“Stiamo affrontando il fenomeno dal livello nazionale. A Roma è stata creata una sezione specializzata di analisi di ed elaborazione delle buone pratiche. Vengono studiati i casi in modo che i militari siano sempre pronti ad affrontare i reati di genere”.

Soddisfazione da parte della presidente del Soroptmist di Oristano, l’avvocato Gabriella Greco: “Devo ringraziare i carabinieri di Oristano e i detenuti di Massama che hanno collaborato alla realizzazione della sala d’ascolto” ha detto Greco, “per questa inaugurazione che avviene proprio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.