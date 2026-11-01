(Adnkronos) - Nuova puntata, oggi 1 novembre, per 'Domenica In'. Mara Venier, la 'signora della domenica', accoglie ancora una volta in studio i protagonisti dell'attualità, i grandi nomi e i nuovi talenti dello spettacolo, per una domenica pomeriggio piena di allegria, interviste, musica e storie di vita.

Ospite di oggi sarà Pasquale La Rocca, che parlerà della sua esperienza a 'Ballando con le Stelle'. Al programma del sabato sera sarà dedicato anche un talk con Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno. In studio quindi Iva Zanicchi, che presenterà il nuovo spettacolo teatrale 'Viva la mamma' in debutto il prossimo 5 novembre. Nel salotto della domenica Rai anche Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti per presentare il film 'Un tranquillo funerale di famiglia', oltre a Vinicio Marchioni con il suo libro 'Le vite in atto'. Opinionisti saranno Alba Parietti, Rossella Erra, Simone Di Pasquale. Spazio anche alla Top5 di Enzo Miccio.

Per l'attualità, Tommaso Cerno e Mara Venier saranno in collegamento con Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta a restare in Egitto dal 2021 con la propria figlia: a parlare del caso in studio, il papà di Nessy, Giampaolo, e l'avvocato Agata Armanetti. Con loro il giornalista Piero Sansonetti.