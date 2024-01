Ollastra

Una rievocazione della Natività in chiave tradizionale

Nonostante l’Epifania si sia già portata via tutte le festività, a Ollastra si recupera per qualche ora l’aria di Natale, con il presepe vivente in chiave sarda: dopo l’annullamento dell’evento la settimana scorsa a causa del maltempo, gli organizzatori non si sono persi d’animo e hanno fissato una nuova data.

L’appuntamento ora è per domenica 14 gennaio. Dopo le 15, i figuranti in abiti tradizionali raggiungeranno in corteo il piazzale della chiesa di San Marco, trasformato in un antico villaggio con capanne di canne e legno. E in una delle capanne troveranno Maria, Giuseppe e il Bambinello.

Nel corso della serata sarà possibile assistere alle rievocazioni di antichi mestieri. Non mancheranno i cibi della tradizione, come pani cun gedrasa, paras frittus, seadas e una zuppa invernale a base di ceci e cotiche.

Il presepe vivente è organizzato dall’associazione “Over 50” con la collaborazione del Comune di Ollastra e della parrocchia e la partecipazione del Comitato di Santa Vittoria, del Gruppo Mariano, del coro parrocchiale e della scuola dell’infanzia.

Mercoledì, 10 gennaio 2024