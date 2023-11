Domani sciopero generale in Sardegna. Manifestazione a Cagliari

Oristano

Ecco i settori interessati

Domani, lunedì 27 novembre, in Sardegna quarta giornata dello sciopero generale promosso da Cgil e Uil con lo slogan “Adesso Basta!”. Una mobilitazione che ha già visto una grande partecipazione nelle regioni del Centro Italia (17 novembre), in Sicilia (24 novembre) e nelle regioni del Nord (27 novembre).

Per rivendicare maggiori salari, estendere i diritti e per contrastare la legge di bilancio lavoratori, insieme a pensionati e giovani dell’isola si ritroveranno a Cagliari per sfilare in corteo, a partire dalle ore 9.30, da piazzale Trento a piazza del Carmine.

Dal palco interverranno il segretario nazionale della Uil, Emanuele Ronzoni, e concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Alla manifestazione indetta nel capoluogo di regione parteciperà anche una delegazione da Oristano.

Per la giornata di domani è previsto uno sciopero di otto ore per tutti quei settori privati esclusi dal precedente sciopero nazionale dello scorso 17 novembre. Per esempio, lo sciopero riguarderà quindi negozi, pubblici esercizi e settori come edilizia, pesca, agricoltura, industria alimentare.

Giovedì, 23 novembre 2023