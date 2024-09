Dolore a Cabras per la scomparsa di Luigi Pinna, aveva 50 anni

Un grande dolore ha colpito la comunità di Cabras con la notizia della scomparsa di Luigi Pinna, deceduto all’età di 50 anni. La sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari, che lo ricordano con affetto e tristezza. In particolare, la moglie Rosalba, la figlia Carola, e i genitori Rosalba e Giovannino si trovano in un momento di profondo lutto, insieme a tutti i suoi fratelli, sorelle, cognati, cognate, nipoti e altri familiari. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Cabras. Qui amici e parenti si riuniranno per rendere omaggio a Luigi e per offrire conforto alla famiglia in questo difficile momento. La famiglia desidera esprimere un particolare ringraziamento alla cognata Daniela, alla sorella Marta, e all’amico Giampaolo, oltre al dottor Panichi e alla dottoressa Murgia Sara dell’Hospice di Oristano, per le amorevoli cure e il supporto ricevuto durante la malattia di Luigi. Tutto il paese si unisce al dolore della famiglia. Onorando la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

