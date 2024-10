distrutti 10 camion dei rifiuti

Nella notte, intorno alle 00:30, un incendio di vaste proporzioni ha colpito un capannone situato in via Ginevra a Oristano, dove erano rimessati diversi camion della nettezza urbana dei comuni del circondario. Dieci di questi veicoli sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme, rendendo necessaria un’imponente operazione di spegnimento. Due squadre di intervento e una autobotte della centrale dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente sul posto. Il personale ha lavorato senza sosta per circa sei ore, cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Le operazioni sono state particolarmente impegnative a causa della natura del rogo e della presenza dei mezzi coinvolti. Oltre alle squadre operative, sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il funzionario del Comando dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni. A seguito dell’intervento iniziale, è stata inviata una squadra del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (NIAT) per indagare

