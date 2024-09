Disservizi con il trasporto aereo in Sardegna, interviene Adiconsum

Ancora un grave disservizio sul fronte del trasporto aereo in Sardegna che ha causato pesantissimi disagi ai cittadini. Lo afferma Adiconsum Sardegna, intervenendo sul caso dei 176 passeggeri rimasti bloccati nella notte all’aeroporto di Cagliari a causa della cancellazione del volo Ryanair FR1009 delle 23:35 per Palermo. “I viaggiatori coinvolti nell’episodio hanno diritto ad essere risarciti per tutti i danni morali e materiali subiti – spiega il presidente Giorgio Vargiu -. In tal senso è prevista la possibilità, qualora il vettore aereo non riconosca in modo automatico un adeguamento indennizzo, di avviare la conciliazione paritetica dinanzi l’Autorità dei Trasporti. Come Adiconsum Sardegna ci mettiamo a disposizione di tutti i passeggeri interessati per le informazioni e l’assistenza legale del caso volta a far valere i diritti degli utenti che hanno subito la cancellazione del volo”. Adiconsum Sardegna ricorda inoltre che, in base al Regolamento comunitario 261/2004, sono previste specifiche tutele per i passeggeri in caso di cancellazione del volo. Nello specifico ai viaggiatori deve essere garantita l’assistenza (pasti e bevande,

