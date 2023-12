Disagi e proteste sul Roma-Cagliari: quasi tre ore nell’aereo fermo a terra

Oristano

A bordo anche un sindacalista oristanese della Cgil e il ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone

Una disavventura ieri – 15 dicembre – per i passeggeri del volo Roma – Cagliari della Ita Airways delle 20:45: dopo un’estenuante attesa a bordo dell’aeromobile, tra proteste e alte temperature, a causa di un guasto la partenza è stata ritardatra di tre ore. Tra i passeggeri c’erano una delegazione della Cgil sarda e il ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone.

Il primo ritardo annunciato era di 20 minuti. “Eravamo stati avvisati che l’aereo sarebbe partito alle 21,05, ma abbiamo pensato fosse dovuto al forte vento”, ha spiegato il sindacalista oristanese Domenico Cuozzo, di ritorno da alcuni incontri a Roma. “Ci hanno fatti imbarcare alle 20,30: dopo una mezz’oretta l’aereo si è mosso, poi è tornato indietro e si è fermato”.

È iniziata un’attesa che sembrava infinita. “Dopo un’ora sono iniziate le proteste dei passeggeri e i pianti dei più piccoli”, ha continuato Cuozzo. “Il caldo era asfissiante e tutti erano molto nervosi a causa della mancanza di informazioni. Solo dopo un bel po’ hanno acceso l’aria condizionata e ci hanno informati del guasto, che a detta loro si sarebbe potuto risolvere in 20 minuti”.

Ma così non è stato. “Siamo rimasti in aereo per quasi tre ore. È partito solamente alle 23,15, perciò siamo arrivati a Cagliari con due ore e mezzo di ritardo”, ha concluso Cuozzo. “È stata proprio una disavventura: io dovevo rientrare a Oristano, ma alcuni colleghi da Cagliari dovevano arrivare fino a Bosa, si può immaginare la stanchezza nell’affrontare un viaggio così lungo al termine di una giornata faticosa”.

Sabato, 16 dicembre 2023