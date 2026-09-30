(Adnkronos) - Diana Bianchedi ha deciso di lasciare il suo nuovo incarico in Figc. Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e i riferimenti fatti nella mattinata di oggi all'incarico della campionessa olimpica come vicepresidente del Coni hanno spinto l'ex schermitrice a rassegnare le dimissioni da capo delegazione della Nazionale di calcio. La campionessa azzurra (due ori olimpici e 5 mondiali nel fioretto a squadre) ha deciso in serata con una lettera di annunciare la sua decisione di lasciare l'incarico che le aveva voludo dare Giovanni Malagò, proprio in mezzo alla spedizione azzurra di Nations League. Dopo l'esordio con il Belgio all'Olimpico e la gara in Turchia, la Nazionale di Mancini è attesa dalla sfida con la Francia.

"A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da Capodelegazione della Nazionale. Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del Coni, della sua Giunta, della Figc e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente", le parole di Diana Bianchedi nella lettera con la quale ha comunicato la sua rinuncia all'incarico.

"Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche. Una squadra che ho trovato compatta, motivata, con grandi professionisti, a partire dal commissario tecnico, passando ai giocatori e a tutto lo staff. Li ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che pur in pochi giorni mi hanno fatto vivere. Ricordiamoci che lo sport è, e deve essere, primariamente questo. Tifiamo per questi ragazzi, se lo meritano", ha concluso Bianchedi.