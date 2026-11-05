(Adnkronos) - Pierluigi Diaco risponde in diretta a Milly Carlucci dopo le polemiche nate dall'intervista ad Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, a 'Bellamà'. "In una trasmissione in diretta su Rai1 la mia bravissima collega, che stimo e che seguo tutti i sabati in diretta su Rai1 nel suo consueto programma 'Ballando con le stelle' che amo, mi diverte, faccio gruppi di ascolto - recentemente l'ho fatto anche con Andrea Delogu ed amici comuni - collegandosi con il programma 'La volta buona' ha espresso pubblicamente quello che pensa di quello che è successo in questi giorni nella mia trasmissione", ha detto Diaco.

"Io non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro. Ma ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti", ha concluso lanciando una frecciata alla conduttrice di Ballando, intervenuta nel pomeriggio a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno. "Alberto Ravagnani ha dovuto subire una intervista infelice. In una famiglia come la nostra, queste cose sono l'occasione per essere ancora più uniti, compatti e desiderosi di portare al pubblico bellezza e sogni", le parole della conduttrice di Ballando.

Milly Carlucci aveva preso una posizione netta dopo l'intervista di Diaco a Ravagnani, esprimendo il suo pensiero con un post pubblicato sui propri profili social: "Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l'intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire", aveva scritto la conduttrice.

"Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l'invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato".

Ospite di 'Bellamà', Ravagnani era in studio insieme alla sua insegnante di ballo dello show di Milly Carlucci. La parte della trasmissione che lo ha riguardato si è aperta con una copertina dedicata ai preti star del web. E proprio da lì è partito Diaco agganciandosi al recente libro autobiografico di Ravagnani in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare l'abito talare. Il dialogo è poi proseguito e il conduttore ha scelto di porre domande molto dirette sulla sfera sentimentale dell'ospite, chiedendogli apertamente del suo orientamento sessuale e se avesse iniziato a vivere la propria sessualità dopo la fine del sacerdozio.

Dopo aver risposto di essere attratto dalle donne, Ravagnani ha fatto presente al “padrone di casa” il proprio imbarazzo: "Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà", ha dichiarato. Dal canto suo, Pierluigi Diaco ha rivendicato la legittimità della sua linea di conduzione, sostenendo che la scelta di esporsi pubblicamente — sia attraverso la pubblicazione di un'autobiografia sia partecipando a un programma televisivo di punta che fa leva sulle emozioni dei concorrenti — richieda un "patto di sincerità" con il pubblico.

"Non pensi che dopo le cose profonde di cui hai tenuto a renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?", ha incalzato il presentatore. In poche ore l'intervista ha rapidamente acceso i social network, portando il nome di Diaco tra le tendenze di X.