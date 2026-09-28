(Adnkronos) - Alessandro Di Battista continua a mandare segnali positivi. Dopo il video messaggio al programma di Giovanni Floris, DiMartedì, martedì appunto, l'ex deputato del Movimento 5 stelle si fa risentire sotto un post di Andrea Scanzi. "Grazie Andrea per le belle parole speriamo bene", scrive semplicemente l'attivista politico facendo riferimento al lungo messaggio pubblicato dal giornalista del Fatto Quotidiano dopo che il Corriere della sera (erroneamente) ha pubblicato una card in cui lo dava per morto.

Il 26 settembre, sui canali social del quotidiano era infatti comparsa una card con la notizia della presunta morte di Di Battista. Si è trattato di un errore, con il giornale che ha successivamente rimosso il contenuto e si è scusato pubblicamente con l'ex parlamentare, la sua famiglia e i lettori.

Andrea Scanzi ha criticato duramente l'episodio, sottolineando quanto quella card abbia colpito lui e, soprattutto, lo stesso Di Battista. "Ieri il sito del Corriere della Sera ha pubblicato una card orrenda e infame su Alessandro. Poi, dopo pochi minuti, l'ha cancellata e si è scusato. E ci mancherebbe altro", ha scritto il giornalista del Fatto Quotidiano.

Scanzi ha poi aggiunto: "Si è trattato di un gesto così orrendo, cinico, violento e senza cuore, che non posso che pensare a un banale errore tecnico. Conoscendo la storia del Corriere della Sera, non voglio e non posso assolutamente pensare che quella card sia stata pubblicata per raccattare qualche click, sciacallando sul dolore altrui".

Nel lungo messaggio, il giornalista ha anche espresso il suo affetto personale per Di Battista: "Alessandro è una delle persone più belle, coraggiose, pure, appassionate e buone che io conosca. L'ho sempre pensato, anche le rare volte in cui non sono e non siamo stati d'accordo. Per me è un amico e un fratello".

Infine, Scanzi ha mostrato fiducia nel futuro dell'ex parlamentare: "La cosa di cui sono certo, invece, è che Ale tornerà non solo più forte di prima, ma persino più bello, appassionato e smisuratamente meritevole di qualsiasi forma di affetto. È un guerriero, è un combattente, è un sognatore. È un fiore raro". Il post si conclude con una dedica personale: "Ti voglio bene, amico mio".

Di Battista, lo scorso 28 agosto, ha avuto un malore mentre si trovava a Cuba per un reportage ed era stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo il rientro in Italia, era stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dal quale è stato dimesso il 18 settembre.

Pochi giorni dopo, il videomessaggio a DiMartedì aveva rappresentato il suo primo ritorno pubblico. "Mi sento meglio, più in forze. Ogni giorno mi sento meglio", aveva detto Di Battista, spiegando di voler tornare presto in trasmissione e ringraziando Floris e il pubblico per i numerosi messaggi ricevuti.