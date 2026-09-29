(Adnkronos) - "Mi sono sentito male per un edema per la presenza di un tumore. Mi hanno operato e hanno rimosso quasi tutto il tumore. Ora devo seguire le terapie". Alessandro Di Battista, a diMartedì, fa il punto sulle condizioni dopo l'operazione subita a Cuba. L'ex deputato del M5S ha accusato un malore alla fine d'agosto ed è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza prima del rientro in Italia. "Sono andato a Cuba per fare dei reportage per il Fatto Quotidiano e tv loft. Ni sono sentito male per un edema cerebrale per la presenza di un tumore che mi è stato riscontrato. A Cuba hanno fatto gli esami giusti, hanno individuato la malattia e hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema e hanno permesso di operarmi", rivela Di Battista nella prima apparizione televisiva dopo l'operazione. "Hanno asportato quasi tutto il tumore, ora farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini, italiani e non solo, che dicono 'ma perché proprio a me?'. Se questa malattia ha un pregio è che è democratica, colpisce tutti. Non sono uno di quelli che dicono 'ce la farò solo perché combatterò'... La retorica del 'forza guerriero non mollare', non mi piace, devo fare le cure, condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo".

"Non devono mollare i dottori, non molleranno. Sono seguito molto bene, francamente", dice Di Battista. "A Cuba mi hanno fatto un'operazione raffinatissima, nonostante abbiano usato tecnologie che qui si usavano 30 anni fa. Al Gemelli mi hanno detto che mi hanno fatto un'operazione raffinatissima. A Cuba non hanno nemmeno l'energia elettrica per sterilizzare gli strumenti...". "Sto abbastanza bene, alcuni giorni meglio di altri. Oggi sono andato al mare e ho mangiato una bella frittura. Ogni giorno mi riprendo spazi di libertà...", aggiunge.

"Mentre combattevo tra la vita e la morte, qui c'era quella una polemica indegna sul volo di Stato" che avrebbe dovuto riportare a casa Di Battista. "Il governo e la premier Giorgia Meloni si sono comportati bene con me, Meloni mi ha chiamato e mi ha detto di non badare alle polemiche", aggiunge l'ex parlamentare.