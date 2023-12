Detenuto morto nel carcere di Massama: “Si faccia luce, ma no alle accuse indiscriminate”

Oristano

Intervento del segretario regionale della Uil della polizia penitenziaria sulla vicenda Dal Corso

“Esprimiamo massima fiducia nell’operato della magistratura e auspichiamo che si faccia luce sulle pesantissime accuse che abbiamo letto in questi giorni. Condanniamo fermamente però le accuse indiscriminate alla polizia penitenziaria dell’Istituto di Massama”. Lo dichiara Michele Cireddu, segretario regionale della Uil della polizia penitenziaria, che interviene sulla vicenda del detenuto Stefano dal Corso, morto 12 ottobre 2022 nel carcere di Massama: nei giorni scorsi era stata data notizia della presenza di un super testimone secondo il quale Dal Corso fosse morto dopo un pestaggio perché involontario testimone di un rapporto sessuale nell’istituto di pena oristanese che avrebbe coinvolto personale penitenziario.

“All’interno della struttura opera un corpo di polizia che rappresenta un’istituzione sana”, si legge in una nota diffusa dal segretario regionale della Uil della polizia penitenziaria. “Sta lavorando in condizioni sempre più difficili, anche a causa di una gestione che, non è un mistero, abbiamo contestato apertamente e ripetutamente”.

“Noi siamo sereni”, prosegue la nota di Cireddu, “e senza paura di smentita possiamo affermare che la polizia penitenziaria è stata sempre capace di individuare e punire le mele marce, nel caso ci fossero, ragione per cui condanniamo le accuse totali all’Istituzione polizia penitenziaria. Auspichiamo quindi che si faccia luce e siamo i primi a volerlo, ma le condanne preventive a tutta la polizia crediamo non aiutino nessuno”.

“Ribadiamo da uomini di giustizia”, si legge ancora nella nota segretario regionale Uil polizia penitenziaria Cireddu, “di avere massima e piena fiducia nell’operato della magistratura, ma chiediamo che i vertici dell’Amministrazione e le Istituzioni si attivino per fermare questo pericolosissimo attacco mediatico all’Istituzione. Dalle notizie in nostro possesso la magistratura ha effettuato accurate indagini sull’accaduto ed è arrivata alla conclusione”.

“Ma, lo ribadiamo, essendo assolutamente sereni, qualunque ulteriore verifica non troverebbe di certo la contrarietà del personale che anche ad Oristano lavora con grande professionalità, senso del dovere e grande umanità”.

Il segretario della Uil penitenziaria infine ricorda la situazione di precarietà del carcere di Massama: “La struttura, malgrado sia nata da pochi anni, è già fatiscente, per un periodo addirittura non funzionava l’acqua calda e le lamentele dei detenuti ricadevano inevitabilmente sul personale che nelle sezioni detentive deve gestire situazioni sempre più difficili”.