Design e arte, a "lezione" di creatività con Antonio e Patrizia Marras - Notizie

(di Francesca Chiri) C'è un filo che se ben dipanato lega il design all'arte, alla performance, alle installazioni: quando è ben teso si chiama semplicemente creatività, e non ha limiti o angusti confini. Questo stesso filo, in Sardegna, scorre attraverso i lavori di Maria Lai e Antonio Marras. Lei ci legò insieme, con un nastro azzurro, le case di Ulassai, sua terra natia nell'entroterra sardo, dando vita alla prima opera di arte relazionale in Italia. Lui ha fatto di una fettuccia rossa un oggetto-simbolo, un filo che da Alghero lo ha guidato attraverso il labirinto del mondo indicandogli la strada; un filo che tiene unito ciò che parte e ciò che resta, la scoperta e la tradizione. Con sua moglie Patrizia, sua sodale e complice nel viaggio attraverso la creatività, hanno chiamato il loro filo "Ligazzo rubbio", pensando a quelli spaghi che tenevano insieme le valigie traballanti dei nomadi di ogni luogo ed epoca e ne hanno fatto il loro simbolo. In decenni di vita, di moda e di arte vissuta insieme non lo hanno mai perso e lo hanno raccontato in occasione di un incontro che si è svolto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, parte di un ciclo di "Lezioni di creatività contemporanea" organizzato con la Direzione generale Creatività contemporanea del Mic in collaborazione con Fondazione Musica per Roma e Fondazione Francesco De Santis.Il loro racconto è una storia d'amore, di e per l'arte, un percorso che 'lega' insieme moda, arte, letteratura, musica e cinema. Lontano dai dettami generalmente imposti dal trend commerciale. La loro storia Patrizia l'ha anche raccontata in un libro ("La moda non è un mestiere per cuori solitari"): un viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero e arrivati sotto i riflettori...

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