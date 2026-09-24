“Per l’Emilia-Romagna questo è un filone industriale completamente nuovo su cui possiamo giocare un ruolo strategico per tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale parlando a BEX – Beyond Exploration Expo delle prospettive della space economy per il territorio. “È una prospettiva che abbiamo lanciato con grandissima determinazione e che pensiamo possa rappresentare una sfida importantissima per l’industria emiliano-romagnola dei prossimi anni”, ha sottolineato.

Il percorso, spiega De Pascale, parte dalla Motor Valley: “La ricerca sulla velocità, sulla tecnologia, sull’aerodinamica, sui materiali per la Motor Valley è la stessa che vogliamo trasferire nell’industria dell’aerospazio”. BEX, aggiunge, rappresenta un appuntamento con una dimensione nazionale: “Abbiamo creato questo evento a Rimini che unisce tutta Italia e quindi vuole essere il perno di una strategia nazionale”.

Alla base di questa prospettiva, secondo il presidente della Regione, c’è un ecosistema già consolidato, che comprende “il sistema del supercalcolo, l’intelligenza artificiale, i tecnopoli e il trasferimento tecnologico, ma anche le imprese”. “L’ingegneria italiana rimane una delle ingegnerie più innovative del mondo e l’Emilia-Romagna in questo senso è la punta di diamante”, ha concluso De Pascale. “Dobbiamo essere orgogliosi del nostro saper fare e portarlo nello spazio”.