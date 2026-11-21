(Adnkronos) - Biglietti indirizzati ai familiari nella villa della campagna maremmana dove era arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì e dove, poi, si è tolto la vita. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato, si è ucciso ieri nella casa fra Magliano e Fonteblanda, a Grosseto, con un colpo di pistola alla testa. Un suicidio arrivato a pochi giorni dall'iscrizione nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta con l'accusa di depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

A fare luce su quanto avvenuto, oltre all'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore, saranno ora le indagini coordinate dalla procuratrice distrettuale di Firenze, Rosa Volpe, e dalla procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un atto che consentirà agli inquirenti di approfondire ogni aspetto della vicenda e verificare se vi siano elementi utili a chiarire le circostanze della morte.

L'ex capo della Polizia si era recato da solo nella casa di campagna nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre, senza più dare notizie di sé. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, intorno alle ore 9 di ieri mattina, dopo aver constatato che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. A scoprire il corpo sarebbe stato il custode della proprietà, Giuseppe Succu, che avrebbe riferito di non essere mai entrato nell'abitazione.

La segnalazione al 118 della morte di Gianni De Gennaro è arrivata dai carabinieri alle 9.38. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, quella risulterebbe l'unica chiamata di soccorso registrata per l'accaduto. Quando è stato dato l'allarme, l'ex capo della Polizia era già morto. Da una preliminare ricostruzione sembrerebbe che De Gennaro, mentre si trovava solo in casa, si sia sparato alla testa usando una sua arma regolarmente detenuta.

Per ricostruire le ultime ore del 78enne sono stati ascoltati anche i dipendenti di un albergo situato a circa 300 metri dalla villa, frequentato abitualmente da De Gennaro per cenare. Il ristorante della struttura, tuttavia, in questo periodo è chiuso.

In corso gli accertamenti nella villa a due piani immersa nella campagna maremmana, circondata da vigneti e uliveti. L'area è stata isolata e sottoposta a controlli, con un posto di blocco dei carabinieri all'imbocco della strada che conduce all'abitazione. I carabinieri del Ros avevano già raggiunto la proprietà nei giorni precedenti con un decreto di perquisizione. Nella giornata di ieri sono quindi arrivati anche due reparti dei Ris, impegnati nei rilievi scientifici all'interno dell'edificio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, manoscritti di saluto ai familiari e altra documentazione sono stati trovati in una dependance dell'abitazione.

Gli inquirenti stanno inoltre verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, nella speranza di individuare immagini utili a ricostruire eventuali passaggi e movimenti. Parallelamente, gli investigatori stanno intanto ricostruendo gli spostamenti di De Gennaro nei giorni precedenti alla morte.

La notizia della morte di De Gennaro ha sconvolto la politica e le istituzioni italiane. Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del fratello Gianni, la premier Giorgia Meloni si è detta "profondamente scioccata dalla tragica scomparsa" dell'ex capo della Polizia. "Sconvolto" il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo il quale "a volte il suicidio è anche coraggio, quando sai che vuoi affermare qualcosa e non hai altro modo". E sconvolti sono anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Per il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello dell'amico De Gennaro è stato "l’ultimo coraggioso atto di servizio: non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia, che non era solo sua ma delle istituzioni che ha servito". Esprime "dolore e smarrimento" il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, "sgomento" il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La morte di De Gennaro "è un fatto sconvolgente davanti a cui è il momento del rispetto", dice la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Una notizia "sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era", le parole del leader di Iv Matteo Renzi. "E' stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo", il commento del leader di Azione, Carlo Calenda. Per il numero uno del M5S Giuseppe Conte "è il giorno del silenzio e del rispetto umano". "Quando una persona decide di suicidarsi non possono esserci altre parole che dire e rappresentare la propria tristezza e il proprio cordoglio ai familiari", sottolinea Angelo Bonelli di Avs.

"Sono addolorata, voglio stare con il mio dolore. Dico solo che mio fratello si fidava molto di Gianni De Gennaro. Hanno lavorato su diverse inchieste, come Pizza Connection e il maxiprocesso", le parole all'Adnkronos di Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il giudice ucciso nella strage di Capaci, che per anni ha lavorato al fianco dell'ex capo della Polizia.

“Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità", ha detto dal canto suo all'Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio. “Secondo me la Procura è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio...", il commento all'Adnkronos di Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato. "Le accuse che gli sono state rivolte dalla Procura sono fumose e non giustificavano la richiesta di arresto, come peraltro ha detto il gip. Accuse che tra l’altro non riguardavano l’agenda rossa - ha affermato - Non c’è niente di specifico sull’agenda rossa. E poi parlando di Contorno era di competenza della Procura di Palermo e non di Caltanissetta. Ritengo che queste accuse abbiano il solo scopo di cercare di togliere la responsabilità della sparizione dell’agenda rossa da parte dei Servizi segreti sulla Polizia".