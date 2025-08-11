Dazi Usa, Trump: "Niente tariffe su oro". Media: "Proroga di 90 giorni a Cina"

(Adnkronos) - L'oro non sarà soggetto a nuovi dazi statunitensi. A dichiararlo è stato il presidente americano Donald Trump, dopo che un documento ufficiale aveva seminato confusione la scorsa settimana e aveva fatto raggiungere al metallo prezioso un livello record. "Una dichiarazione di Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America: l'oro non sarà soggetto a dazi!" ha scritto il capo dello Stato sulla sua piattaforma Truth Social.

Intanto secondo quanto riferito alla Cnbc da un funzionario della Casa Bianca Trump avrebbe firmato un ordine esecutivo che proroga la tregua con la Cina per altri 90 giorni.

Anche secondo il 'Wall Street Journal', il tycoon ha firmato un ordine esecutivo che proroga la scadenza per l'aumento delle tariffe sulla Cina fino al 9 novembre, ha detto un funzionario della Casa Bianca citato dal quotidiano economico Usa.

I dazi sulla Cina erano destinati ad aumentare martedì, ma l'ordine di Trump estende la scadenza di 90 giorni, lasciando il tempo per ulteriori negoziati e un potenziale incontro con il leader cinese Xi Jinping questo autunno. I funzionari statunitensi e cinesi si sono incontrati il mese scorso in Svezia per discutere il rinvio della scadenza dei dazi, conversazioni che entrambe le parti hanno definito costruttive.

