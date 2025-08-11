(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che proroga la tregua con la Cina per altri 90 giorni. Lo ha riferito alla 'Cnbc' un funzionario della Casa Bianca a poche ore della scadenza.
