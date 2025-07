Dazi Usa, Cattani (Farmindustria): "Oltre 4 miliardi di costi con tariffe al 30%, fiducia in negoziati"

(Adnkronos) - I dazi al 30% annunciati da Donald Trump dal 1 agosto "potrebbero pesare per oltre 4 mld per il settore farmaceutico italiano, considerando la svalutazione attuale del dollaro". Così all'Adnkronos Salute il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, che però rimane fiducioso rispetto al lavoro diplomatico dell'Europa e del governo italiano. "Siamo convinti che la negoziazione del commissario Maros Sefcovic arriverà ad un risultato positivo rispetto a smentite, annunci, controannunci che - afferma - abbiamo registrato in questi mesi arrivare dagli Usa".

I dazi rispetto all'export europeo di farmaci e vaccini in Usa "sono un danno economico immediato per i cittadini americani - ricorda Cattani - con un aumento dei prezzi e dei costi delle assicurazioni e l'effetto dello spostamento della ricerca e dello sviluppo di nuove molecole in Cina".

"Il buon senso deve prevalere perché il settore farmaceutico è centrale per l'economia europea, rappresenta il primo per saldo positivo e difenderlo deve essere l'obiettivo numero uno della Commissione Ue - rimarca Cattani - si deve puntate ad arrivare ad uno 0-0 rispetto alle richieste che arrivano dagli Usa".

