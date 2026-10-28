(Adnkronos) - L'attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, è vigile e interagisce con i medici e la famiglia. Lo apprende l'Adnkronos. Iacopini è ricoverato all'Ao San Camillo-Forlanini di Roma dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar. L'attore è ancora assistito in Terapia intensiva ma dovrebbe essere prossimo il trasferimento in altro reparto.

Un miglioramento graduale dopo la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio dell'attore, vittima di un'aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre scorso, e i due interventi neurochirurgici a cui è stato sottoposto. La prognosi rimane ancora riservata.