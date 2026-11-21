(Adnkronos) - La carica del volto nuovo potrebbe fare la differenza: "La convocazione in Coppa Davis è il coronamento di un percorso. Quando capitan Volandri mi ha chiamato per darmi la notizia, mi sono emozionato". Luciano Darderi è carico. Le vibes per Bologna sono quelle giuste e il tennista azzurro non nasconde l'emozione nel raccontarlo all'Adnkronos nei giorni delle Atp Finals. "Sono tre anni che l’Italia vince - sorride il numero 21 del ranking Atp – e adesso vorrei trionfare anch'io con la squadra".

La convocazione arriva al termine di una stagione esaltante. Quali sono le sue sensazioni in questa fase?

"È stata una grande annata e sono onesto, all'inizio non mi aspettavo di fare così bene. Ho lavorato tanto per momenti come questi, ora me li godo. E poi, ho 24 anni. Si può ancora migliorare".

Tra i risultati raggiunti, quale la rende più orgoglioso?

"Essere entrato in top 20 e aver raggiunto la semifinale a Roma sono traguardi che mi tengo stretto, ma la Davis è speciale. Inseguivo questa convocazione da tempo e ce l'ho fatta. Ci tenevo".

Tra i ricordi più belli del suo 2026 c’è proprio il percorso agli Internazionali d’Italia, culminato con le semifinali.

"Penso che la partita contro Tommy Paul sia stata la svolta. Ero sotto nel secondo set, ma ho tirato fuori tanta grinta e sono riuscita a riprenderla. Quel match ha fatto la differenza, è uno di quelli che ricordo per la importanza".

A Roma, è entrato nel cuore dei tifosi anche per il curioso rituale del caffè durante i match, diventato in poco tempo un tormentone.

"Ho visto che ha fatto sorridere tanti appassionati, ma è stata una cosa molto spontanea. Alla fine, è stato divertente e resta nell'album dei ricordi di un'esperienza magnifica".

Adesso è il numero 21 al mondo, come si riparte con un ranking così importante in vista della prossima stagione?

"Gestendo gli impegni. Di sicuro ci sarò nel 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. A inizio gennaio invece non giocherò, perché gli impegni con la Nazionale mi terranno in campo fino al termine di novembre e il recupero sarà importante verso il 2027".

In questi giorni ha vissuto l'atmosfera delle Atp Finals a Torino. Arrivare qui è nella lista degli obiettivi dei prossimi anni?

"È un torneo fantastico e noi tennisti scendiamo in campo per vivere emozioni così. Giocare queste competizioni è il sogno di tutti. Il circuito è impegnativo e ci sono tanti giocatori molto forti, vero, ma perché non farci un pensiero? Ogni anno ci vado più vicino, magari un giorno riuscirò ad arrivare anche io tra i primi otto per qualificarmi. Intanto, pensiamo alla top ten...".