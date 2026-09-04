Dalla Torre di Pisa a Collemaggio, all'Aquila i monumenti fatti di Lego - Notizie

Per mettere in piedi la Torre di Pisa, con tanto di pendenza simulata, gli sono bastati tre mesi. Per la Fontana di Trevi ne sono serviti altri quattro. La Basilica di Collemaggio, invece, ha impegnato Maurizio Lampis per sette mesi e richiesto circa 90 mila mattoncini. Il modello è lungo 170 centimetri e largo quasi un metro e mezzo. Tre monumenti, ora esposti all'Aquila, che raccontano il progetto dell'artista sardo specializzato nella costruzione di grandi opere con i mattoncini Lego: riprodurre, un pezzo alla volta, un'intera Italia in miniatura. "La Basilica di Collemaggio è il progetto più recente legato alla mia Italia in miniatura", racconta Lampis all'ANSA.La costruzione riprende il disegno geometrico della facciata, i volumi e molti particolari del monumento aquilano. Tutto nasce dall'osservazione e da una progettazione portata avanti senza software. Poi comincia il lavoro più lungo: montare, verificare, smontare quando qualcosa non torna.Nessun mattoncino viene prodotto appositamente per una singola opera. Lampis effettua ogni mese nuovi ordini di materiale e, tra i pezzi disponibili, seleziona quelli che possono adattarsi al progetto. È anche da questo limite che prende forma la costruzione: occorre trovare, tra colori e dimensioni già esistenti, la soluzione capace di restituire un arco, una parete o un dettaglio della facciata."È il mio omaggio all'Aquila - sottolinea l'artista - Non ho mai dimenticato il terremoto del 2009". Accanto a Collemaggio ci sono altre due tappe di questa geografia italiana. La Torre di Pisa è composta da 18 mila mattoncini. La Fontana di Trevi ne conta circa 20 mila. Numeri lontani dai 90 mila pezzi della basilica aquilana, una delle opere più complesse della collezione insieme alla riproduzione di piazza San Marco a Venezia. Lunga 270 centimetri e larga 105, è stata costruita...

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