Dal nulla, arriva nelle sale il thriller psicologico di Joe Juanne Piras - Notizie

Arriva nei cinema Dal nulla, il thriller psicologico di Joe Juanne Piras. Dal 4 novembre il film sarà nelle sale della Sardegna dopo le anteprime dal 29 ottobre al 2 novembre tra Cagliari, Oristano, Samassi, Carbonia e Sassari.È il primo lungometraggio del regista di Fluminimaggiore, che firma insieme a Francesca Maria Scanu la sceneggiatura. In un piccolo villaggio della Sardegna, la scomparsa di una bambina e il suicidio di Alice, una giovane donna ritrovata morta nel bosco, sconvolgono la comunità. Da questa traccia si sviluppa una storia di misteri, traumi rimossi e verità sepolte, ambientata in una Sardegna delle zone interne tra boschi e montagne avvolti nella nebbia e dove convivono tradizioni religiose, credenze popolari, riti e paure tramandate nel tempo.La protagonista, Selene Caramazza, è affiancata da Riccardo Lai, Lucho Velasco, Syama Rayner, Ryan Bommarito, Lia Careddu, Felice Montervino, Giuseppe Boy, Maria Teresa Campus, Emilio Puggioni, Silvio Orvieto, Daniel Dwerryhouse e Fiorenzo Mattu.Firma la colonna sonora Emanuele Contis. Il contributo sonoro assume un ruolo importante nel dare forma a quel senso di inquietudine che attraversa il film, in dialogo con i silenzi, i paesaggi e la memoria dei personaggi. Il film è prodotto da Alessandro Borrelli per La Sarraz Pictures, in coproduzione con Canada Inc e con il supporto di Red Collision Colombia. "Parlare delle contraddizioni più profonde dell'animo umano col filtro del cinema di genere. Spinto da questa esigenza, assieme a Francesca, ho deciso di scrivere Dal Nulla: volevamo scavare dentro i personaggi e trattare temi come gli abusi sui minori e l'emersione del rimosso attraverso un racconto che non rinunciasse alla suspense, alla tensione, all'intrattenimento - racconta Joe Juanne Piras - la Sardegna è stata fondamentale per dare un'identità precisa a tutto questo. Non...

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