Oristano

Ieri a Palmas Arborea toccati 31°C, decisamente meno caldo nei prossimi giorni



In poche ore temperature massime giù di oltre 10°C nell’Oristanese: dopo una domenica in spiaggia si tornerà al maglione. Quello che si è appena chiuso è stato un fine settimana estivo, con punte oltre i 30°C. Ieri pomeriggio record a Palmas Arborea, dove il termometro è arrivato a 31°C, secondo i dati rilevati dalla rete delle stazioni agrometeorologiche dell’Arpas. Tanti hanno affollato le spiagge della provincia e c’è anche chi ne ha approfittato per un tuffo.

Ma oggi la settimana si è aperta con nuvole e un po’ di pioggia, temperature minime in lieve aumento e le massime pressoché stazionarie.

Attenzione però ai prossimi giorni. Per domani, martedì 16 aprile, si prevede termometro in moderato o sensibile calo in entrambi i valori. A Oristano città, secondo l’Arpas, le temperature oscilleranno tra la minima di 12°C e la massima di 17. I venti saranno inizialmente deboli occidentali in sensibile rinforzo dalle ore centrali della giornata e i mari inizialmente mossi, con moto ondoso progressivo aumento durante la giornata. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso.

Le giornate di mercoledì e