Dal 3 ottobre all'1 novembre l'Isola apre i suoi gioielli medievali - Notizie

Ritornano “Le Giornate del Romanico”, che si snoderanno dal 3 ottobre all'1 novembre 2026 in 70 paesi e città che apriranno le porte di 80 chiese e basiliche in tutta l’Isola. Con questo appuntamento organizzato dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, la Sardegna è capofila del progetto “Italia Romanica” che in questo mese vede protagonisti i gioielli romanici del Piemonte e della Lombardia. Aperture straordinarie e visite guidate delle chiese e degli edifici romanici ma anche eventi collaterali. Inoltre, le scuole della Sardegna potranno richiedere il gioco da tavola didattico Judikes, prodotto in 100 esemplari. Il primo fine settimana coinvolgerà Banari, con la Chiesa di Santa Maria di Cea; Orotelli, con la Chiesa di San Giovanni Battista; Oschiri, con la Chiesa di Nostra Signora di Castro, la Chiesa di Santa Maria di Otti e la Chiesa di San Demetrio; Pula, con la Chiesa di Sant’Efisio Martire di Nora; Silanus, con la Chiesa di Santa Sabina e la Chiesa di San Lorenzo; Villa San Pietro, con la Chiesa di San Pietro; e Zeddiani, con la Chiesa di Sant’Antonio di Cellevane. Nel fine settimana successivo sarà possibile visitare a Bonarcado la Chiesa di Santa Maria di Bonarcado e il Santuario di Santa Maria di Bonacattu; a Chiaramonti la Chiesa di Santa Maria Maddalena; a Ghilarza la Chiesa di San Palmerio, la Chiesa di San Pietro di Zuri e la Chiesa di San Serafino; a Masullas la Chiesa di San Leonardo; a Oschiri la Chiesa di Nostra Signora di Castro, la Chiesa di Santa Maria di Otti e la Chiesa di San Demetrio; a Porto Torres la Basilica di San Gavino; a Santa Maria Coghinas la Chiesa di Santa Maria delle Grazie; a Semestene la Chiesa di San Nicola di Trullas; a...

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