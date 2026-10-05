Dai social alle guerre, esperti a confronto al Forum dell'agricoltura di Coldiretti - Notizie

Dalle provocazioni che diventano realtà sui social, alle guerre che tornano a bussare alle porte dell'Europa; dal controllo delle risorse alle crisi energetiche, fino al costo del gasolio, dei fertilizzanti e della produzione agricola. Sono mondi solo apparentemente lontani, in realtà raccontano tutti la stessa storia, quella di un equilibrio sempre più fragile, nel quale le grandi decisioni geopolitiche finiscono per arrivare fino alla tavola, alle imprese, alle famiglie e ai territori. È questo il filo conduttore che ha attraversato la prima giornata del quinto Forum dell'Agricoltura di Coldiretti Sardegna, a Villasimius, dedicato a "Il peso della realtà - Cibo, risorse, potere e nuove fragilità".Un Forum che ha messo a confronto mondi diversi tra istituzioni, politica, economia, società civile, università, informazione, mondo militare e religioso, per provare a offrire strumenti su come sta andando il mondo e, soprattutto, su come le grandi trasformazioni finiscano per incidere sulla vita concreta delle persone e sul futuro dei territori. "Abbiamo scelto di mettere intorno allo stesso tavolo competenze e punti di vista diversi sulla lettura delle grandi trasformazioni in atto e su ciò che sta accadendo nel mondo - sottolineano il presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba - serve creare consapevolezza sul sistema internazionale e su come questo incida sulle nostre aziende e nel quotidiano. Non vogliamo fermarci a una analisi superficiale ma contribuire a costruire proposte e strumenti che aiutino le imprese ad affrontare una situazione difficile e a mantenere la propria competitività".Punti di riflessione e confronto partiti dal primo panel che ha affrontato la capacità di informazione e comunicazione di costruire la percezione della realtà, partendo dalla domanda "Quello che ci raccontiamo diventa verità?". Social, algoritmi e intelligenza artificiale hanno cambiato il modo in cui...

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