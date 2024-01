Cagliari

Domani la firma tra l’Assessorato dell’Agricoltura e l’Unione regionale Cuochi



Insieme per la promozione e la tutela della cultura enogastronomica isolana, considerata un biglietto da visita per la Sardegna, in Italia e nel resto del mondo. L’Assessorato regionale dell’Agricoltura e l’Unione regionale Cuochi Sardegna domani – mercoledì 24 gennaio – firmeranno a Cagliari un protocollo d’intesa che sancirà un’importante collaborazione. Appuntamento nella sede dell’Accademia del Buon Gusto.

“L’Assessorato dell’Agricoltura e l’Urcsa, attraverso l’agenzia Laore, organo di attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale”, si legge in una nota diffusa dall’Unione regionale Cuochi Sardegna, “si impegnano a organizzare e promuovere attività che mirino alla tutela del territorio, a migliorare e garantire la qualità della produzione primaria e della cultura gastronomica intesa come patrimonio storico e culturale. Le parti ritengono che una mirata sinergia possa stimolare importanti occasioni di confronto e approfondimento su tematiche concernenti il patrimonio agricolo, pastorale ed enogastronomico sardo, il sostegno e la diffusione di modelli alimentari sostenibili legati a forme di produzione territoriale, nonché valorizzare la conoscenza di prodotti tipici e della filiera agroalimentare connessa, così come promuovere una sana alimentazione fondata su queste risorse e sulle loro adeguate trasformazioni”.

In particolare l’Assessorato e l’Unione Cuochi Sardegna – che fa parte della Federazione Italiana Cuochi – si impegneranno a diffondere una cultura della qualità e della sostenibilità delle risorse naturali, attraverso azioni mirate di formazione del personale addetto alla produzione e ai servizi, nonché una maggior informazione del consumatore finale.

“Attraverso i nostri cuochi trasmettiamo emozioni all’estero” dichiara il presidente dell’Unione regionale Cuochi Sardegna, Marcello Sanna. “È importante avvicinare il mondo agricolo a quello della cucina. Il legame tra il nostro lavoro e le materie prime è stretto ed è alla base di una cucina di qualità”.

Martedì, 23 gennaio 2024