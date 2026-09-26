Da Odissea a La Valle dell'Eden il legame potente tra pagina e schermo - Notizie

(di Alessandra Magliaro) La valle dell'Eden da John Steinbeck con Florence Pugh dal 1 ottobre e poi un nuovo Orgoglio e pregiudizio da Jane Austin dal 3 dicembre, e ancora Cent'anni di solitudine, La casa nella prateria risalendo indietro fino ai leggendari La Freccia Nera e l'Odissea: la storia del cinema e della serialità è lastricata di letteratura.Un legame potente che rafforza editoria e audiovisivo ed è motore di crescita per il mercato editoriale. Una ricerca realizzata per Netflix dal titolo "Dallo schermo alla pagina" ha analizzato per la prima volta in modo integrato l'impatto delle produzioni audiovisive, non solo sulle vendite dei libri, ma anche sui comportamenti e sulle dinamiche di fruizione dei lettori. Dopo la presentazione al Salone del Libro di Torino è stata al centro di un panel con autori e sceneggiatori al Premio Solinas in corso alla Maddalena, presentata da Luisa Cotta Ramosino direttrice delle serie Netflix Italia. "La letteratura ha segnato la storia del cinema italiano - ha detto la sceneggiatrice Doriana Leondeff, il cui ultimo lavoro con Silvio Soldini è stato il film Le Assaggiatrici dal romanzo di Rosella Postorino - ma se anni fa il 70-80% delle produzioni avevano oggetti originali e il restante 20-30% era da opere letterarie, ora questo rapporto si è più che ribaltato". C'è un ruolo sempre più centrale dei contenuti audiovisivi nello sviluppo dell'intero ecosistema editoriale in Italia, anche nel far riscoprire i classici come il nuovo boom in editoria dell'Odissea dopo il film di Nolan testimonia o Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa dopo la produzione kolossal di Netflix. "Considero il libro come materiale, un punto di partenza, alla stregua di un soggetto originale - ha osservato il produttore Riccardo Tozzi che ricorda di aver comprato i diritti di...

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