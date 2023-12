Da Natale a Capodanno: tanta musica, libri e cinema durante le feste nell’Oristanese

In provincia

Gli appuntamenti in programma fino al 31 dicembre

Trascorso il Natale e in attesa di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, ecco tante occasioni per incontrarsi e stare insieme in vari centri dell’Oristanese.

Prosegue in questi giorni il “Natale a Cuglieri”, promosso dal Centro commerciale naturale: stasera al centro servizi di Santa Caterina, dalle 16 in poi, c’è “L’incanto del buio”, un affascinante laboratorio sulla magia di luci e ombre. Si prosegue sabato 30 dicembre con i giochi da tavola in occasione del primo dei due appuntamenti di “Montiferru Play sotto l’albero”, a cura di Ora bluLab e dell’associazione Montiferru Play.

A Cabras protagonista invece la musica corale con la terza edizione della rassegna “Note di Natale” in programma per venerdì 29 dicembre alle 18 nella Pieve Santa Maria Assunta. Assieme al coro parrocchiale Santa Maria Assunta di Cabras, diretto da Marcello Lochi, ci saranno il pianoforte del maestro Manuele Pinna, il coro parrocchiale Chiara Luce di Simaxis, diretto da Andrea Flore, l’organo del maestro Fabio Frigato, il coro parrocchiale San Pietro Apostolo di Solarussa, diretto da Alessio Piras, e il coro parrocchiale Beata Vergine Maria Immacolata di Oristano, diretto da Stefano Molon. Sempre venerdì sarà presentato il libro di Giorgio Murru e Nicola Castangia “Spiriti e dei nella Sardegna preistorica”, pubblicato da Carlo Delfino Editore. L’appuntamento è alle 18 nella sala Paesaggio del museo civico “Giovanni Marongiu”.

Due serate in musica anche a Neoneli con la rassegna “Isteddos de Nadale”: si inizia oggi – mercoledì 27 dicembre – alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, con un concerto di cori polifonici. Si esibiranno il Diatonia Coro e il Pop Cor di Oristano e il coro polifonico femminile Bonucaminu di Ardauli. Domani, giovedì 28 dicembre, sarà invece Casa Cultura a fare da cornice a un concerto per soprano e pianoforte: dalle 18 sul palco Maria Grazia Arcas e Lorenzo Erdas.

A Ruinas ancora musica e poesia con “Boghis in armonia” la manifestazione promossa dal coro Ghentiana. Venerdì 29 dicembre è in calendario il secondo appuntamento: dalle 18.30 un concerto itinerante fra i presepi rionali allestiti a Ruinas. Sabato 30 dicembre invece l’ultimo evento della rassegna: alle 18, nel centro sociale del paese, una gara poetica con i poeti-cantadoris Diego Porcu, Bruno Agus e Cristoforo Muntone, accompagnati dai Tenores di Ula Tirso.

Anche Sedilo festeggia con la musica con il “Concerto di Natale” in programma per domani, giovedì 28 dicembre, alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista. All’iniziativa, a cura del coro polifonico Coro Meu in collaborazione con il Comune, partecipa anche l’ensemble “I musicanti”, composto anche da giovani musicisti. A dirigere il coro e i musicisti sarà Daniela Pinna.

Tempo di Natale, di condivisione e di canti tradizionali anche ad Aidomaggiore con la Fondazione Hymnos che prosegue le sue attività legate alla valorizzazione del canto a più voci della Sardegna e presenta “Sos Tres Res”, il canto del Natale nella tradizione orale a più voci sabato 30 dicembre, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Palme.

A Samugheo invece un nuovo incontro letterario, venerdì 29 dicembre, per “Tè con autore”: protagonista stavolta Matteo Porru, che presenta il proprio libro “Il dolore crea l’inverno”.

Sempre venerdì 29 a Solarussa ritorna il cinema isolano invece “Visioni sarde”. L’appuntamento delle 17.30 (con ingresso libero) negli spazi della Casa Sanna è inserito nel cartellone degli eventi di Natale, a cura del Comune. Tre i corti che verranno proiettati durante la serata: Fradi miu di Simone Contu, Santamaria di Andrea Deidda e Senza te – Without you di Sergio Falchi.

