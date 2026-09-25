Da Grimaldi 3 miliardi di investimenti in nuove navi green - Notizie

Nuove navi e nuove rotte, anche in Asia dove 30 navi sono in servizio regolari per collegare i continenti. L'amministratore delegato del gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, manda un messaggio di ottimismo alla 27/a Euromed Convention From Land to Sea, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, e annuncia nuovi investimenti in navi verdi per 3 miliardi. "Le sfide sono reali, ma lo è anche la nostra capacità di superarle insieme", ha affermato davanti agli oltre oltre 700 rappresentati dello shipping, dei trasporti, della portualità, del settore automotive e della finanza.Il 2026 è stato, secondo l'amministratore delegato, è stato un anno molto positivo, anche se non ai livelli record degli anni precedenti, "i nostri risultati rimangono solidi, in particolare considerando il contesto difficile in cui sono sono stati raggiunti. Guardiamo al futuro con grande ottimismo".Dal palco ha annunciato due progetti in fase avanzata di studio per l'ideazione e la costruzione di nuove generazioni di unità ConRo e multipurpose", con un obiettivo chiaro: rendere queste navi le più flessibili e tecnologicamente avanzate dal punto di vista ambientale al mondo nei rispettivi segmenti.Nuovi progetti - per circa 3 miliardi - che si affiancano agli 1,5 miliardi investiti per 9 navi RoPax dedicate al trasporto di merci e passeggeri, che entreranno in flotta tra il 2028 e il 2030.Grimaldi ha sottolineato l'importanza della libertà di navigazione che non si può trattare come "un tema astratto" perché da questa dipendono scambi commerciali e vita umane. Ha ricordato l'equipaggio della Grande Torino, che è rimasto bloccato nel Golfo Persico più di 100 giorni prima di attraversare in sicurezza lo stretto di Hormuz.Nonostante le crescenti tensioni geopolitiche e la minaccia di barriere commerciali sempre più estese,...

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