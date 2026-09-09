(Adnkronos) - Sensibilizzare al tema comunicazione come ecosistema e come leva strategica, gestire la comunicazione di crisi, analizzare la dimensione del mondo della comunicazione, conoscere i principali attori della comunicazione tradizionale e digitale. Sono questi gli obiettivi principali individuati dal capo della Polizia Vittorio Pisani che ieri, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha dato il via al primo seminario di alta formazione sulla comunicazione istituzionale strategica per i questori e i portavoce delle questure alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. La tre giorni di formazione sarà condotta dai principali direttori dei mass media nazionali e dai più autorevoli giornalisti.

All'apertura dei lavori del seminario era presente il vice capo della Polizia con funzioni vicarie prefetto Carmine Belfiore, il direttore della Scuola Superiore di Polizia Mario Viola e il direttore dell'Ufficio comunicazione Domenico Cerbone. Si tratta del primo seminario di alta formazione dedicato alle autorità di pubblica sicurezza e al management della Polizia di Stato che ha la responsabilità della comunicazione della Polizia di Stato nelle province.

Il professor Luca Brambilla, direttore dell'Accademia di Comunicazione Strategica di Milano, oltre a svolgere alcune sessioni di docenza, dialogherà con i vari direttori e giornalisti su diversi temi che attengono alla comunicazione istituzionale, per incidere positivamente sulla percezione di sicurezza della collettività. Relatori del seminario i direttori, i giornalisti e i conduttori dei Tg e dei programmi di approfondimento della Rai, di Mediaset, di Sky, di La7, di Ansa, Agi, e Adnkronos e i direttori dei principali quotidiani nazionali. Tra gli altri il direttore dell'Adnkronos Davide Desario, il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, il direttore responsabile di Sky Tg24, Fabio Vitale, il direttore de Il Messaggero, Roberto Napoletano, il direttore dell'Ansa Luigi Contu. Una sessione di lavori è dedicata anche alla radio, con Rai Radio, e alla comunicazione social. Il primo seminario di alta formazione è stato organizzato dall'Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Primo Dirigente Fabrizio Mustaro ne ha curato l'organizzazione didattica.