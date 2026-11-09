(Adnkronos) - L'ambasciata russa a Roma ha schernito le difese cyber dell'Italia, offrendo sarcasticamente l'aiuto dei propri "specialisti". In un post sui canali social, tra cui Telegram, corredato da un'immagine generata con l'intelligenza artificiale in cui si vede un russo al computer proteggere con un ombrello un italiano sempre al pc da minacce informatiche, l'ambasciata scrive che "molti dei problemi mondiali contemporanei sono dovuti alla scarsa attività della cooperazione internazionale, nonché alle restrizioni e ai boicottaggi artificiosamente imposti dai Paesi occidentali e dalle loro aggregazioni. Lo dimostrano chiaramente, ad esempio, le carenze emerse di recente nell’operato delle strutture italiane specializzate nella cybersicurezza".

"A tal proposito - prosegue l'ambasciata- vorremmo ricordare a tutti gli interessati che il Centro Nazionale di Coordinamento per gli Incidenti Informatici dei Servizi di Sicurezza della Federazione Russa è sempre disponibile a collaborare costruttivamente con chiunque ne abbia bisogno".

"Il Centro di Coordinamento svolge di fatto le funzioni di Centro Nazionale di Reazione agli Incidenti informatici (ingl. Cert) e, in caso di attacchi oltre frontiera, scambia informazioni con gli omologhi esteri - conclude la rappresentanza diplomatica di Mosca -. Gli specialisti russi di cybersicurezza hanno molto da offrire ai colleghi stranieri grazie all’esperienza da loro maturata contrastando le attività ostili del cyberspazio".