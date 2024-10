Curcuris, Beniamino Zuncheddu racconta la sua odissea

Sabato 12 ottobre, nell’ambito del Festival Comunitario “Tradizione e Innovazione”, il piccolo comune di Curcuris si prepara ad accogliere un evento che intreccia memoria storica e impegno civile. Alle 17:30, nella Casa Pilloni, avrà luogo la presentazione del libro “Io sono Innocente”, alla presenza degli autori Beniamino Zoncheddu e Mauro Trogu, i quali dialogheranno con Federico Bacco. Il libro, al centro della discussione, racconta una storia che scuote le coscienze: quella di un uomo incarcerato ingiustamente per ben 33 anni. Un errore giudiziario che ha segnato profondamente la sua esistenza, ma anche quella dell’avvocato che ha combattuto per restituirgli la libertà. La narrazione non si limita a un mero resoconto legale, bensì offre una profonda riflessione sui concetti di giustizia, verità e resilienza umana. La vicenda esplora il sistema giudiziario italiano, le sue ombre e le sue speranze, ponendo interrogativi sulle dinamiche che possono portare a simili ingiustizie. La presentazione promette di essere un momento intenso e carico di emozioni, con i due autori pronti a condividere non solo

