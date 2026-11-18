(Adnkronos) - La Corte d’Assise di Vicenza oggi ha condannato a due anni di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena, i due genitori del 14enne Francesco morto per tumore osseo nel gennaio 2024. Secondo l’accusa, che una settimana fa aveva chiesto una condanna a 14 anni a testa per omicidio volontario: i due genitori, seguendo il metodo Hamer, avrebbero ritardato troppo il ricorso alle cure della medicina ufficiale e le ultime sedute di chemioterapia per l'osteosarcoma al femore all'ospedale San Bortolo si rivelarono inutili. I giudici vicentini nella loro sentenza hanno invece derubricato il reato contestato dall'accusa da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo semplice e considerato la richiesta della difesa di accedere al rito abbreviato.

La 'Nuova Medicina Germanica', conosciuta anche come 'Metodo Hamer', è la teoria sviluppata negli anni Ottanta dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer, tornata oggi al centro dell'attenzione dopo la condanna in primo grado.

Come spiega il pool anti-bufale 'Dottore, ma è vero che...?' della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), alla base di questa teoria c'è la "convinzione che ogni malattia fisica sia la conseguenza di un conflitto psicologico o di un trauma emotivo. Secondo Hamer, per guarire sarebbe quindi necessario risolvere il disagio psichico all'origine della patologia, senza ricorrere a farmaci o alle terapie della medicina tradizionale, ritenute inutili e dannose. Il medico sosteneva inoltre teorie complottiste e antisemite, secondo cui la medicina moderna farebbe parte di una presunta cospirazione".

"L'origine del metodo - affermano gli esperti - è legata alla morte del figlio Dirk, avvenuta nel 1978 in seguito a un incidente in Corsica. Hamer attribuì il proprio successivo tumore ai testicoli al trauma emotivo causato dalla perdita e, convinto dell'esistenza di un legame tra conflitti psicologici e malattie, elaborò la sua teoria. Nel 1986 fu radiato dall'Ordine dei Medici tedesco, dopo essere stato ritenuto responsabile della morte di numerosi pazienti. Negli anni successivi fu inoltre accusato di esercizio abusivo della professione medica in diversi Paesi europei. Morì in Norvegia nel luglio 2017. La Nuova Medicina Germanica non ha alcun fondamento scientifico. Come sottolineato dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), le teorie di Hamer contraddicono le conoscenze scientifiche sul funzionamento dell'organismo e sullo sviluppo dei tumori. Anche una commissione svizzera di esperti, nel 2001, non individuò alcuna evidenza a sostegno delle sue affermazioni o dei trattamenti oncologici proposti. Nel 2009, il chirurgo oncologo David Gorsky definì il metodo una forma di ciarlataneria, evidenziando anche il rischio di colpevolizzare i pazienti per la mancata guarigione".

Il metodo Hamer "può rappresentare un grave pericolo per la salute, soprattutto in ambito oncologico. Hamer scoraggiava infatti il ricorso a chemioterapia, radioterapia, biopsie e interventi chirurgici, sostenendo che i tumori non fossero di per sé mortali e che le conseguenze fatali fossero legate soprattutto allo stress psicologico, alla perdita di peso e al debilitamento del paziente. Invitava inoltre a non trattare il dolore, considerandolo parte del processo di guarigione. Affidarsi esclusivamente a questo approccio - concludono dalla Fnomceo - può quindi comportare la perdita di tempo prezioso e impedire ai pazienti di ricevere cure efficaci. Un caso emblematico si è verificato in Italia nel 2016, quando una paziente affetta da melanoma è morta dopo essere stata trattata secondo i principi dell'omeopatia e della Nuova Medicina Germanica. La dottoressa responsabile delle indicazioni terapeutiche è stata successivamente condannata a due anni e sei mesi di reclusione".