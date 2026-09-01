Cuccureddu, 'D'estate turisti concentrati e criticità, puntiamo su inverno' - Notizie

Per l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu il Capodanno rappresenta uno degli strumenti più importanti della strategia di allungamento della stagione turistica. "Capodanno insieme alla stagione estiva è il periodo dell'anno in Sardegna in cui c'è maggiore propensione alla spesa turistica quindi inserirsi in questo mercato è assolutamente fondamentale", ha chiarito.Per l'assessore è il momento di fare un "upgrade e di trasformare un evento diffuso, non più orientato ai 200mila spettatori che l'anno scorso si sono divisi in 18 eventi diversi con gran parte di turismo interno e locale, e trasformarlo in un unico evento della Sardegna. Un salto di qualità "che serve anche a tutti i privati che decidono di investire su questo periodo dell'anno - ha chiarito Cuccureddu -, per stimolare gli operatori, dalla ricettività alla ristorazione, a restare aperti".Una puntualizzazione che risponde anche al dibattito sul cosiddetto overtourism e alla percezione di fastidio che quest'estate sta emergendo nei confronti dei turisti: "Molti commenti soprattutto sui social sono frutto di gruppi che hanno una visione ideologica anti-turistica - ha risposto Cuccureddu ai giornalisti a margine della conferenza stampa -, però è un fatto che una presenza turistica concentrata solo in poche settimane viene percepita anche come fastidiosa. Questo per noi è un grosso problema perché abbiamo sempre parlato di un valore identitario dei sardi come quello dell'ospitalità e poi apparire come scontrosi, antipatici e poco accoglienti è sicuramente il danno peggiore che possiamo fare alla narrazione che si è sempre fatta, e fortunatamente corrisponde alla realtà, che l'anima dei sardi è sicuramente ospitale".Cuccureddu ha spiegato che "gli aspetti critici ci sono, quest'anno ci sono state alcune criticità in alcuni territori come i blackout, la difficoltà a trovare il parcheggio, l'intasamento delle spiagge - ha...

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