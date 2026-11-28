Crolla potere d'acquisto dei sardi anche se aumentano le retribuzioni - Notizie

In Sardegna si assiste a una ripresa delle retribuzioni, ma accompagnata da distanze ancora ampie rispetto alla media italiana, nonché da forti differenze territoriali all'interno dell'Isola. Nel 2025 la retribuzione media annua sarda dei lavoratori dipendenti cresce del 4,3%, contro il 2,8% nazionale, e raggiunge 19.073 euro. La Sardegna sale dal 17/o al 16/o posto nella graduatoria regionale, superando la Puglia. Il miglioramento reale è tuttavia più limitato: al netto dell'inflazione, l'incremento si riduce al 2,6%.La media nazionale resta inoltre lontana a 25.176 euro, circa 6.100 euro in più per lavoratore rispetto alla Sardegna: il divario, pur scendendo dal 25,3% al 24,2%, resta enorme e, a seconda del criterio di riferimento per la stima, costa complessivamente ai sardi tra 1,75 e 2,45 miliardi di euro all'anno di mancato reddito retributivo rispetto ai lavoratori di altre regioni italiane. E' quanto emerge dal report del Centro Studi Confindustria Sardegna "Le retribuzioni in Sardegna: una crescita che non colma i divari"."Il recupero del 2025 è un segnale positivo, ma va contestualizzato. In un'economia sana, normale, il potere d'acquisto delle retribuzioni aumenta, non diminuisce: da noi, oggi, è inferiore del 10% rispetto a vent'anni fa perché la loro crescita è fortemente contenuta rispetto a quella dei prezzi che, nella nostra isola, continuano ad aumentare", osserva Andrea Porcu, direttore del Centro Studi.Fra 2008 e 2025 la retribuzione media sarda aumenta del 23,4%, ma i prezzi crescono del 37,6%: il potere d'acquisto diminuisce quindi del 10,3%. Il divario nazionale si riduce dal 26,8% del 2019 al 24,2% del 2025, ma rimane più ampio del 22,7% registrato nel 2008.Il divario non è però soltanto con il resto del Paese, ma anche e soprattutto interno alla Sardegna, dove ben 335 comuni su 377,...

Leggi tutto su Ansa Sardegna