Questa mattina, intorno alle ore 8, i vigili del fuoco del Distaccamento di Macomer sono intervenuti in una casa di riposo situata in via Nenni, a causa del crollo dell’intradosso del solaio del refettorio. L’incidente ha generato grande preoccupazione per la sicurezza degli ospiti e del personale.

Una volta giunti sul posto, gli operatori del 115 hanno immediatamente rimosso tutte le parti del solaio che rischiavano di crollare, mettendo in sicurezza l’area interessata. Sul posto è intervenuto anche un funzionario dei vigili del fuoco, insieme ai tecnici comunali, per valutare l’intera struttura e identificare eventuali altri rischi.

Dopo un attento sopralluogo, è stata disposta la chiusura immediata della casa di riposo per evitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza degli ospiti. Di conseguenza, gli anziani che si trovavano all’interno sono stati trasferiti presso un’altra sede cittadina. Fortunatamente, non si registrano feriti né tra il personale né tra gli ospiti.