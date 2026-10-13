Cristina Tomasi, 'la salute non è rinuncia, è un'opportunità' - Notizie

"Quando compirò 50 anni peserò come il giorno in cui mi hai conosciuto". Era il 2010 quando Helmuth Ruatti, medico anestesista e rianimatore, fece questa promessa alla moglie. La mantenne: 28 chili in meno in sei mesi.Ma a colpire Cristina Tomasi, internista e angiologa, per anni aiuto primario a Bolzano, non fu la bilancia ma la risposta del corpo a un cambio di abitudini.Da quella scintilla è nato un percorso di studio e divulgazione che oggi raggiunge oltre un milione di persone su Instagram e TikTok. E, dal 22 al 25 ottobre, approda per il secondo anno consecutivo a Villasimius con il Metabolic Retreat.Tra luce del mattino, mare e ritmi circadiani, Tomasi riunisce esperti internazionali per trasformare la teoria in esperienza.«La conoscenza rende liberi», dice. E la salute, insiste, si costruisce ogni giorno. «Sono prima di tutto un medico, e lo sono da 36 anni. Ma sono soprattutto una persona profondamente curiosa, che non ha mai smesso di studiare, di porsi domande e di mettere in discussione ciò che sembrava acquisito». Per questo, precisa, non c'è stato un passaggio dalla medicina tradizionale a quella metabolica: «Ho ampliato il mio modo di guardare alla medicina». Il momento della svolta risale proprio al 2010 e alla promessa fatta dal marito. La scelta della Sardegna, «terra della longevità», nasce da un legame forte con l'Isola. «Esercita su di me un fascino straordinario. È una terra che conserva qualcosa di autentico, di ancestrale. Una natura potente, un mare meraviglioso, una luce particolare, un'energia che percepisci immediatamente».Villasimius è per Tomasi «il luogo ideale per ritrovare una connessione con la natura, con i nostri ritmi biologici e, soprattutto, con noi stessi». Quanto al rapporto con i...

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