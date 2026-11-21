Cresce l'età di commercianti e ristoratori, giù le attività nell'Isola - Notizie

Il commercio e la ristorazione in Sardegna stanno diventando settori sempre meno giovani. L'età media dei titolari e dei soci delle imprese continua a crescere: 53,3 anni, contro i 52,4 della media nazionale. Mentre si riduce progressivamente il numero delle attività. È quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025.Oristano registra l'età media più elevata, con 54,1 anni, seguita dal Sud Sardegna con 53,8, Sassari con 53,5 e Nuoro con 53,2. Cagliari presenta invece il dato più contenuto, pari a 52,7 anni. Nella ristorazione, invece, l'età media regionale si attesta a 51,7 anni, superiore alla media nazionale di 51 anni.All'invecchiamento degli imprenditori si accompagna una progressiva contrazione della rete commerciale. Tra il 2019 e il 2025 il numero delle imprese registrate nel commercio al dettaglio e nella ristorazione in Sardegna è passato da 40.127 a 35.983, con una perdita complessiva di 4.144 attività, pari al 10,3%. La riduzione riguarda soprattutto il commercio, che passa da 26.555 a 22.510 imprese, perdendo 4.045 attività, pari al 15,2%. La ristorazione mostra invece una maggiore capacità di tenuta, passando da 13.572 a 13.473 imprese, con una diminuzione contenuta allo 0,7%."Occorre intervenire - dice Gian Battista Piana direttore di Confesercenti Sardegna -sulle condizioni che rendono sempre meno attrattivo l'avvio di un'attività commerciale: costi di gestione elevati, difficoltà di accesso al credito, pressione competitiva delle grandi piattaforme digitali, riduzione dei consumi e progressivo spopolamento di molti territori. Pensiamo, ad esempio, alle edicole, agli ultimi negozi di generi alimentari nei piccolissimi comuni, ma anche alle attività commerciali di prossimità nei centri storici delle nostre città, la cui progressiva scomparsa contribuisce al degrado e alla perdita di vitalità dei quartieri".Per Roberto Bolognese, presidente dell'associazione, "un negozio...

Leggi tutto su Ansa Sardegna