(Adnkronos) - "Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. È un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come Governo e come popolo italiano. Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all’amico Cassis va il mio sincero ringraziamento". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani in un post su 'X'.

La notizia è stata commentata anche dalla premier Giorgia Meloni: "Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti'' nella tragedia di Crans Montana, che "affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco", ha fatto sapere in una nota di Palazzo Chigi. E poi ancora: "Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia", ha pecisato accogliendo con ''grande soddisfazione'' la rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso per delle spese sanitaria dei feriti italiani della tragedia Crans-Montana.